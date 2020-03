Të gjitha portat hyrëse dhe dalëse me Shkodrën, si dhe sheshet e kryqëzimet kryesore janë marrë nën kontroll nga policia, FNSH dhe ushtria. Me maska dhe doreza ato zbritën në rrugë duke nisur intervistimin e udhëtarëve dhe sidomos të atyre makinave me targa të huaja, për tu vetëkarantinuar për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Kontrolle ka edhe ndaj shtetasve shqiptarë ku pyetën për udhëtimin e fundit jashtë vendit duke kontrolluar edhe në sistemin TIMS. Kontrollet zhvillohen me urdhër të drejtorit të përgjithshëm Ardi Veliu.

Duke nisur nga e premta në orën 06:00 të mëngjesit, do të futet në fuqi vendimi për të ndaluar qarkullimin e mjeteve private në disa qytete të vendit. Lajmin e dha Kryeministri Edi Rama, i cili thotë se ndalimi i qarkullimit të do të bëhet deri të dielën në mesnatë. Do të lëvizin vetëm mjetet shtetërore, autoambulanca dhe automjetetet që kryejnë shërbime publike. Rama shprehet se këto janë masa të domosdoshme për të mbrojtur jetën e qytetarëve. Pjesë e listës është edhe Shkodra dhe këto masa ekstreme kufizimi të lirisë së qarkullimit janë domosdoshmëri për të mbrojtur çdo qytetar, çdo familje dhe vetë Shqipërinë nga përshkallëzimi agresiv i sulmit të koronavirusit mbi ne dhe të afërmit e të njohurit tanë. Ky është një “grip” që do të prekë shumë prej nesh! 80% e atyre që do të preken do ta kalojnë pa asnjë shenjë. Kjo do të thotë se gjithkush nga ne mund ta ketë, prandaj edhe pse nuk ndjejmë asgjë, na takon të gjithëve të mbrojmë të moshuarit e të sëmurët rrotull nesh, sepse po e transmetua tek ata u kemi “bërë peshqesh” një hall të madh. Frikë aspak, kujdes po! Shkruan Rama.