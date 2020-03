Tirana dhe Durrësi në ‘shtetrrethim’ kundër COVID-19, Rama: Administrata nesër pushim!

Kryeministri Edi Rama deklaroi se neser administrata do e kete pushim, per shkak te shtetrrethimit per zonen e Tiranes dhe te Durresit, ne kuader te masave kunder koronavirusit.

Po ashtu ai theksoi se punonjesit e aerportit dhe te institucioneve shteterore qe kryejne funksione te domosdoshme, duhet te akreditojne emrat e tyre prane drejtorise se Policise.

MESAZHI I RAMES

🔴 NESËR ADMINISTRATA SHTETËRORE DO TË JETË PUSHIM

🔴 PËR KRYERJEN E DETYRËS NË SHËRBIMET SHTETËRORE OSE PUBLIKE BRENDA PERIMETRIT TR-DR, GJATË PERIUDHËS SË “SHTET-RRETHIMIT” TË FUNDJAVËS, PUNONJËSIT E AERPORTIT APO TË INSTITUCIONEVE TË TJERA SHTETËRORE QË KRYEJNË FUNKSIONE TË DOMOSDOSHME DHE E KANË TË PAMUNDUR LËVIZJEN NË KËMBË, DUHET TË AKREDITOHEN PRANË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË POLICISË SË SHTETIT, EMËR PËR EMËR

🔴 MARRJA NË AUTOMJETIN E PUNËS E PERSONAVE TË FAMILJES APO PERSONAVE TË TJERË QË S’KANË LIDHJE ME DETYRËN SHTETËRORE ËSHTË RREPTËSISHT E NDALUAR DHE DO TË NDËSHKOHET ME SANKSIONE TË RËNDA