Kryefjale e ketyre diteve ka qene shendeti dhe si te mbrohemi nga koronavirusit qe tashme ka prekur edhe Shqiperine me 33 te infektuar dhe me nje te vdekur. Mjeku i pergjithshem Burim Gjyli i pranishem ne ”I ftuar i dites” beri nje pasyqrim te situates,foli rreth rrezikshmerise qe ky virus ka, cilet jane me te ekspozuarit dhe se si mund ta dallojme ate nga gripi i zakonshem.

Burim Gjyli: Covid 19 eshte nje virus i pa njohur dhe duke pasur parasysh kohezgjate e inkubacionit qe eshte nga 2 jave deri ne 4 jave eshte pjesa dhe me e rrezikshem e tij. Njeriu edhe pse i infektuar mund e mos i dalloje simtomat duke infektuar keshtu edhe te tjerte perreth.Me te ekspozuar ndaj ketij rreziku jane moshat e 3-ta si dhe ato qe kane semundje kronike apo kardiake.Nuk e shikoj te arsyeshme te mbyllemi brenda por ajo qe nuk duhet bere eshte frekuantimi i kafeneve dhe ambieneteve me shume njerez.

Pjesa me e rrezikuar e popullates jane ata qe sherbejne pra mjeket pasi nuk i kemi kushtet per tu mbrojtur plotesisht dhe shperndarja eshte e madhe. Mjeket e familjes po ashtu jane te ekspozuar nga kontaktet me te semuret nga ku fillon edhe kujdesi i pare dhe me pas jane mjeket e infektivit te cilet jane me te mbrojtur pasi jane me te pergatitur por qe kerkojne kujdes me te madh.

Paraja eshte nje nder mjete kryesore qe sjelle shperndarjen e koronavirusit.E kemi cdo sekond ne dore dhe eshte mjaft i pranishem tek secili prej nesh. Kina pasi izoloj te gjtihe qyetit i dogji leket.