Ndonse me intensitet me te ulet, per shkak te gjendjes se krijuar nga masat parandaluese te koronavirusit, qarkullimi i mallrave nga vendekalimi kufitar – doganor i Hanit te Hotit, ka vijuar normalisht nga dy anet e kufirit. Sipas agjenteve doganore te pales shqiptare, mesatarisht 100 trajlera qarkullojne gjate 24 oreve neper kete pike. Nga shqiperia eksportohen kryesisht perime dhe çimento e lende te tjera ndertimi, ndersa hyjne ne Shqiperi lende drusore dhe drithra buke, nje pjese e te cilave vine nga Serbia. Pavaresisht se nga dy anet e kufirit ka masa te shtuara qe lidhen me kontrollet per koronavirusin, shoferet e kamioneve dhe shoqerueruesit e mallareve, thone se jane pershate me kete situate dhe nuk prezantojne probleme shqetësuese.

Nderkohe sa i perket qarkullimit te qytetareve, numri ka rene ne minimumin e mundshem nga dy anet e kufirit. Gjithsesi, ka levizje te rralla ne drejtim te Malit te Zi si dhe nga Mali i Zi per ne Shqiperi. Qytetaret dhe autoveturat i nënshtrohen kontrollit te shërbimit mjekesor, dhe me pas mund te kalojne. Eshte dita e katert qe autoritetet e Malit te Zi kane njoftuar se nuk lejojne me qarkullim tranzit te qytetareve nga Shqiperia ne drejtim te Kroacise, Italise apo shteteve te tjera dhe anasjelltas. Pra si nga Hani i Hotit, Muriqani apo vendkalimi kufitar i Vermoshit, per kete periudhe qarkullimi i qytetareve lejohet vetem mes dy vendeve, Shqiperi – Mali i Zi, dhe e kundërta.