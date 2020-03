Koronavirusi, 50 shoferë shkelën “shtetrrethimin” do u hiqet patenta

Të paktën 50 persona janë shoqëruar nga Policia e Tiranës, të cilët thyen urdhrin për të mos dalë në rrugë me mjetet e tyre.

Pasi janë ndaluar nga Policia, ata janë shoqëruar në komisariat për verifikime. Masa ndëshkuese ndaj tyre do të jetë gjoba dhe heqja e patentës.

Të dyja këto masa do t`u komunikohen këtyre drejtuesve të mjeteve me postë ose me telefon, pasi nuk do të dalin në komision. E njëjta gjë ndodhi mëngjesin e të premtes edhe në Durrës, ku policia shoqëroi disa persona të cilët shkelën urdhërat për daljen në rrugë me mjetet e tyre.