Drejtori i spitalit rajonal te Shkodres, Ardjan Dajti ne emisionin “perspektive” ne Tv1 Channel foli per masat e marra ne spital sa i perket koronavirusit dhe se deri me tani Shkodra fatmiresisht nuk ka asnje rast pozitiv.

Ardjan Dajti: Fatkeqesisht koronavirusi eshte shfaqur ne vendin tone, fatmiresisht ne Shkoder nuk kemi raste, por siç thote edhe nje shprehje popullore “e kemi pas dere” keshtuqe duhet te tregojme kujdes maksimal. Duhet te jemi te pergatitur per situaten me te keqe te mundshme.

Koronavirus eshte nje prej llojeve te viruseve, te formes se gripit, por nga shkalla dhe shpejtesia e perhapjes se tij ka karakteristikat e veta., 80% e mbartesve sipas statistikave, po thojne qe nuk kane shenja klinike. Jane edhe disa gjera te tjera qe jane inkurajuese per ne: eshte larg femijeve, larg moshave te reja, por fatkeqesisht prek moshat e vjetra dhe kryesisht ato qe kane semundje kronike. Vdekshmeria deri tani eshte informuar qe eshte 2-3% e cila eshte relativisht e ulet. Pra duke iu referuar statistikave nga gripi i zakonshem ka patur nje vdekshmeri me te larte.

Ne spitalin e Shkodres, masat jane te lokalizuara ne dy drejtime: neqoftese vjen i semuri si do ta trajtojme dhe e dyta masat mbrojtese brenda per brenda personelit te spitalit.

Sa i perket mjeteve respiratore spitali i Shkodres eshte nder spitalet me kushte te mira, sepse ne kemi 7 respiratore qe aktualisht 3 jane ne pune dhe 4 jane te lire qe ne çdo moment mundemi t’i perdorim/. Edhe personeli qe do te ballafaqohet me te me keto raste, ka veshjen speciale.