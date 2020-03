Kryefjale e ketyre diteve ka qene shendeti dhe si te mbrohemi nga koronavirusit qe tashme ka prekur edhe shqiperine me 33 te infektuar dhe me nje te vdekur. Mjeku i pergjithshem Burim Gjyli i pranishem ne ”I ftuar i dites” beri nje pasyqrim te situates si dhe keshilloje qytetarte qe te kryejne sa me shume ecje ne ajer te paster dhe te shmangin grumbullimet.

Burim Gjyli: Te shumte jane personat qe kane ardhur nga Italia duke e neglizhuar virusin dhe duke dale dhe pa dijeni qe ata vet mund te jeni te infektuar duke bere keshtu te mundur edhe infektimit tek te tjeret. Ata duhet te veteizolohen.Numri i njerezve ne qytet eshte reduktuar duke pasur edhe nje vet koshience qe duhet te mbrohemi. Do t’u rekomandoja te gjitheve te dalin sa me shume per ecje ne ajer te paster, por te shmangim grumbullimet si te nje ndjekim nje diete ushqimore te shendetshme. Shkodra eshte quajtur edhe si qyetit i bicikletave prandaj ju keshilloj te dilni ne ajer te paster keshtu do te reduktoni edhe stresin dhe ankthin e shumte qe ky virus po sjell tek qytetaret.