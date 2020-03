“Nuk po kujdeset askush per ne kete situate te frikshme qe ka krijuar koronavirusi !” Eshte ky shqetësimi qe shprehin pjestaret e komunitetit rom, ne lagjen përtej Ures se Bunes ! Ata kerkojne qe sa me pare Bashkia te nderhyje per dezinfektimin e kesaj zone, pasi ka shume ndotje. Gjithashtu kujtojne se prej 3 ditesh nuk i lejojne me ta dalin neper qytet me motora per te mbledhe kanaçe apo materiale te tjera, ndaj kerkojne ndihma ne ushqime deri sa te kaloje kjo situate bllokuese

Perveç rreth 100 familjeve qe banojne ne ndertesat perballe ures se Bunes, 12 familje te tjera banojne ne kete mjedis te rrethuar ne brigjet e Bunes, te cilat theksojne se po kalojne nje gjendje mjaft te rende:

Kerkohet e veprohet me urgjence ne kete zone, si nga Bashkia Shkoder ashtu dhe institucionet e shendetesise, pasi eshte nje mjedis alarmant sa i perket rrezikut per epidemi. Pastrimi dhe dezinfektimi, jane proçeset e para qe pritet te kryhen sa me shpejt, dhe ne te njejten kohe edhe sigurimi i ndihmave me ushqime per disa dite, deri sa te kaloje kjo situate. Keto jane dy kerkesat kryesore te komunitetit rom, ndaj Bashkise Shkoder dhe institucioneve te tjera qe kane pergjegjesi per trajtimin e tyre.