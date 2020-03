Në rrugë të caktuara imazhe të tilla të Shkodres pa njerez e automjete, nuk ishin parë as në vitin e mbrapshtë 1997, kur vendi kërcënohej nga plumbat kudo. Frika nga koronavirusi izoloi jo pak familje në shtëpi, ashtu siç edhe u kërkua nga autoritetet shtetërore e shëndetësore. Por nga ana tjetër në qender të qytetit dhe rrugët kryesore tregtare panorama ishte ndryshe, lëvizje si në ditë normale, në këmbë apo me biçikleta, si për të sfiduar urdhërin e dalë për qëndrim në shtëpi. Baret e restorantet që kishin mbyllur aktivitetin megjithatë ndikuan që të mos kishte grumbullime brenda mjediseve të mbyllura, ndërsa në rrugë e lulishte panorama ishte tjetër. Patrullat e policisë që kontrollin kalimet e mjeteve të pakta në rrugë, respekton udhëzimin e lëshuar nga drejtoria e përgjithshme.

Ky izolim do të vijojë deri të dielen, ku fundjava pritet me interes për tu parë se si do të jetë sjellja e qytetareve qoftë brenda qytetit por edhe në periferi. Kërkesa për tu izoluar si masë ndaj Covid 19 nuk duhet parë si dicka ekstreme dhe as kjo situatë të trajtohet me lojë, por të vlerësohet maksimalisht nga të gjithë, për të shmangur skenarin e Italisë. Virusi Covid 19, apo vrasësi i padukshëm mund të luftohet duke respektuar rregullat e kërkuara nga autoritetet shëndetësore, e duke qëndruar të mbyllur në shtëpi.