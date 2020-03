Pavaresisht gjendjes alarmante te krijuar nga rreziku i koronavirusit, nuk mungojne ne Shkoder ata qe vazhdojne te mbledhin kanaçe ne kontineret e mbeturinave:

Por shume me i rende eshte prezantimi i shqetësimit qe ben ne kete siuate nje nga pjestaret e komuniteti rom dhe arsyes se pse ai vazhdon te mbledhe kanaçe ne kontineret e plehrave, pavaresisht se rreziku i infeksioneve eshte i madh ne çdo moment:

Ndersa prane godines se ish- shkolles veterinare, nje tjeter qytetare qe mbledhe kanaçe, thote se as qe do e je dije per rrezikshmerine e sëmundjeve:

Pjese e kesaj kronike u be edhe vëzhgimi ne disa rruge te qytetit sa i perket pastrimit. Ajo qe konstatohet me lehetesi eshte se ndersa kompania i ka vendosur kontineret ne te gjitha pikat dhe ka bere dezinfektimin e tyre, qytetare te ndryshem, pa pike pergegjesie, i hedhin mbeturinat jashte kontinereve, duke e shtuar keshtu artificialisht ndotjen. Kjo nuk tregon aspak as pergjegjesi qytetare dhe kujdes ndaj mjedisit, pasi kontineret jane vendosur per te hedhur plehrat dhe jo per dekor. Nje qytet nuk mund te mbahet i paster, nese nuk punojne per kete edhe qytetaret. Ne duket e tepert ta kujtojme kete ne Shkoder, qe ka pasur nje tradite shume te pasur sa i perket mbajtjes paster te qytetit.