Pas urdhërit të ministrisë shëndetesisë që prej 14 Marsit e deri në 3 prill të gjitha baret, restorantet dhe fast –food-et do të ulin qepenat, në Shkoder mëngjesi i së shtunës nisi me mbylljen e aktiviteteve që nuk ju bindën urdhërit.

Lista është zgjeruar në të gjithë Shqipërinë me ndalimin e aktiviteteve sportive, sociale e kulturore, eskursione mësimore të organizuara prej institucioneve shkollore me destinacion brenda ose jashtë vendit, Ndalim i procedurave të konkursit për punësim personeli, konkurse shkollimi dhe specializimi. Tashmë lokalet e restorantet nuk do të ngrenë qepenat, ndërsa përjashtim bëhet vetëm për shërbimet në banese që duhet të kryhet duke respektuar rregullat e higjenes. Zbatimi i urdhërit do të monitorohet nga inspektoriati shtetëror shëndetësor, operatori i shërbimeve të kujdesit shëndetësor si dhe subjektet që ushtrojnë aktivitetet e përcaktuaar në pikën 1. Kush nuk zbaton urdhërin ndëshkohet me gjobë e rrezikon deri në mbyllje përfundimtare të aktivitetit. Në Shkoder policia, ushtria dhe këto inspektoriate sëbashku me policinë bashkiake, kanë operuar përmes disa grupeve të shpërndara ne terren. Paralelisht ka vijuar dezinfektimi i mjediseve publike, tregjeve të hapura dhe institucioneve.