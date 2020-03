Nuk eshte intensiteti i diteve te mëparshme, por gjithsesi, si ne tregun e Zdrales ashtu dhe ne tregun e Rusit, jane e pranishm edhe tregtaret edhe blersit. Ne keto tregje shiten kryesisht fruta – perimet dhe peshku. Kane komente te nga me te ndryshmet sa i perket situates se krijuar nga rreziku i koronavirusit dhe masat parandaluese qe po aplikohen, por theksojne se eshte e pamundur te mos funksinojne tregjet, pavaresisht frikes se infektimit nga koronavirusi:

Nderkohe, nuk mungojne edhe ata qe kerkojne qe bashkia te mos u marre taksa se paku per nje muaj, deri sa te rikthehet normaliteti ne treg pas kufizimeve te ketyre diteve:

Si ne tregun e Zdrales ashtu dhe ne Rus, eshte mese e nevojshme qe tregtaret dhe blerësit te jene te kujdesshem nga rreziku i koronavirusit. Gjithashtu, edhe Bashkia Shkoder dhe Drejtoria e Shendetit Publik kane pergjegjesine per te dezinfektuar sa me pare keto mjedise, pasi ndotjet jane nga me te ndryshmet dhe shume te rrezikshme tani kur po rriten temperaturat: