Keshillat per konsumimin e sa me shume vitamine C ne menyre qe te kemi imunitet, ka bere qe qytetaret te blejne me shume portokalle dhe limone. Ata te cilet kane nisur menjehere abuzimet jane tregtaret te cilet kane 3-fishuar cmimet. Nje kilogram limon nga 1 mije leke te vjetra, kete te shtune eshte shitur 3 mije leke. Rritje ka patur edhe ne produktet e portokalleve dhe hudhrave ku keto te fundit u shiten 4 mije leke te vjetra.

Mes dhjetëra tregtareve abuzive, ka edhe nga ata te cilet jane te ndergjegjshem se cmime te tilla nuk jane normale. Kjo e moshuar thote se prej 3 ditesh nuk ka marre furnizim as limone e as hudhra pasi nuk mund ti tregtoje me ate cmim.

Institucionet disa here kane apeluar drejt qytetareve qe te denoncojne cdo rritje abuzive te cmimeve. Mjafton qe te inspektohet cdo treg ne vendin tone, dhe rritja ne menyre abuzive e cmimeve eshte prezente kudo. Ne nje kohe te tille, pasurimi permes rritjes se cmimeve mund te thuhet se nuk eshte asgje tjeter pervecse kriminale.