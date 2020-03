Qeveria merr të tjera vendime: Të hënën qarkullimi deri në orën 8:00 në mëngjes dhe 1 orë pasdite

Qeveria ka marrë të tjera vendime në lidhje me lëvizjen e qytetarëve në javën që vjen.

Pas konsultimeve në distancë me qeverinë, kryeministri Edi Rama në Facebook ka publikuar vendimet.

“Të gjithë ata që ditën e hënë dhe në vijim do të jenë të angazhuar për punë, në sektorin publik apo privat, do të mund të qarkullojnë me automjete vetëm deri në orën 08.00 të mëngjesit dhe nga ora 16.00 deri në orën 17.00 të pasdites

Qarkullimi i automjeteve që nuk janë pjesë e shërbimeve shtetërore në lëvizje apo shërbimeve private që e kanë të domosdoshme lëvizjen, do të jetë e ndaluar rreptësisht për çdo automjet tjetër jashtë fashave të lejuara për vajtja/ardhje në punë”, shkruan Rama.

Po ashtu kryeministri Rama bën të ditur se “shkelja e regjimit të qarkullimit të imponuar nga kushtet e luftës me armikun e padukshëm që kërkon pengje në familjet tona, do të ndëshkohet me heqjen e patentës së drejtimit per 3 vjet!”

Qeveria do të publikojë nesër aktin – normativ për masat e veçanta administrative që do të hyjnë në fuqi menjëherë, deri në përfundimin e kësaj lufte për të mbrojtur sa më fort jetën e çdo shqiptari