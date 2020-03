Nje dite me pare me me ane ten je urdheri qe kryeministri dha forca te ushtrise, policise rrugore dhe asaj bashkiake ndaluan kalimin ne uren e vjeter te bunes per te shkuar drejt Shirokes.. Kjo mase e marre nuk ka rezoltuar aspak efikase, pasi qytetaret i jane drejtuar ures se re e Bunes

Qytetaret e quajne aspak normale kete mase.

Ka dhe nga ata qytetare qe keto dite izoluese i kalojne xhiro teksa thone se ngjajne me pushime

Rritja e temperaturave kete fillim jave ka zhvendosur qytetaret nga pedonalja e molos drejt Shirokes dhe malit te Taraboshit. Pa penguar aspak daljen ne turma, duke mos zbatuar asnje nga masat qe qeveria shqiptare ka ndermarre me qellim mos perhapjen e virusit covid 19