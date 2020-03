Proçesi i dezinfektimit në Shkoder ka vijuar edhe gjatë kësaj fillim jave! Institucionet e rëndësisë së veçantë si spitali, qendrat shëndetësore, poliklinika dhe më pas ato shtetërore ishin në sitën e grupeve të punës që janë shpërndarë në terren.

Këtë herë proçesi është shtrirë edhe në të gjitha akset rrugore, sheshet, si dhe mjediset me densidet të lartë qytetarësh. Kjo si masë parandaluese për përhapjen e koronavirusit.

Të martën institucionet i rikthehen punës, pas plot 4 ditësh pushimi, prandaj dezinfektimi është kryer këto ditë i plotë, me qëllim që pasi të rikthehen në zyra me personel të reduktuar, të mos ketë probleme higjeno – sanitare. Një nga këshillat por edhe kërkesat kryesore e mjekëve dhe specialistëve të fushës gjatë këtyre ditëve është higjena, si një armët më të mira për të parandaluar përhapjen e koronavisurit. Në Shqipëri numri i të prekurve ka shkuar në 51 dhe prandaj bashke me masat e kërkuara, këshillohet të respektohet edhe qëndrimi në shtëpi dhe shmangia e daljeve të kota.