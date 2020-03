Prangoset një 65-vjeçar në Lezhë, kërcënonte se do të vriste nusen e djalit

Prangoset një 65-vjeçar në Lezhë, pasi ushtronte dhunë fizike dhe psikologjike ndaj nuses së djalit dhe e kërcënonte se do ta vriste.

Policia ka ndërhyrë në kohë duke parandaluar përshkallëzimin e ngjarjes dhe ka arrestuar 65-vjeçarin.

Po ashtu, policia ka sekuestruar 2 armë gjahu dhe municion luftarak në banesën e të arrestuarit. banues në Ishull, Shëngjin.

“Ky shtetas në banesë, në prezencë të dy nipërve të mitur, ushtronte dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes së djalit të tij duke e kërcënuar se do ta vriste me armë zjarri. Policia me marrjen e njoftimit ka ndërhyrë menjëherë duke parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të dhunës dhe ka vënë në pranga autorin” njofton policia.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lezhë në ngarkim të shtetasit të lartpërmendur për veprat penale “Dhunë në familje” dhe “Armëmbajtje pa leje”.