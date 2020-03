Kerkojne ndihma me ushqime ! Perfaqesuesit e mbi 30 familjeve rome tek ish – Fusha e Druve ne brigjet e Kirit, erdhen mëngjesin e se henes ne Bashkine Shkoder, per te qare hallet e tyre, pa u kujtuar se edhe kjo dite ishte pushim per administraten. Romet thane se jane prekur nga masat kufizuese te diteve te fundit per parandalimin e koronavirusit, pasi nuk mund te dalin ne pune. Ne keto kushte, kerkojne nga Bashkia qe tu dergoje pako ushqimore, pasi s’kane me te ardhura per te blere ushqime:

Ne Shkoder nuk jane te paketa familjet rome, te cilat ne situata si kjo e diteve e fundit, vihen ne veshtiresi ekstreme jetese. Se paku 300 famijle te ketij komuniteti qe banojne ne mjedise aspak e përshtatshme si tek Shtepia e Mushkajes, pas Gjykates se Apelit, tek fusha sportive pertej Ures se Bunes, ne brigjet e Kirit perballe Kuçit e tjere, kane nevoje per ndihma ushqimore. Ne keto kushte, Bashkia Shkoder dhe Drejtoria e Sherbimit Social, kane detyrimin qe per te ju gjendur prane kesaj shtrese tejet te varfer.