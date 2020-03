Inspektoriati shteteror shendetesor po monitoron situaten ne terren me grupe te ndara ne 5 bashkite e qarkut! Ne fokus te kontrolleve jane furrat e bukes, farmacite, fasonerite dhe marketet nese plotesojne kushtet, ndersa bar kafete dhe restorantet per mos hapje te aktivitetit

1 mase administrative me 500 mije leke te vjetra u vu ne nje nga furrat e bukes ne qytet ndersa ne bashkepunim me policine e shtetit u vu gjobe 10 milion leke te vjetra per nje bar kafe i cili rezultoi se nuk ka zbatuar urdherin e qeverise per mbyllje te akivitetit. ISHSH apelon drejt fasonerive qe te resopektojne distancen mes punonjesve dhe ti pajisin me mjet e duhura mbrojtese.Nga ana tjeter prefektura e Shkodres ben me dije se drejtoria e tatimeve ka ndeshkuar 2 subjekte per mungese fature tatimore si dhe 1 subjekt farmaci.