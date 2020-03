Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës njoftoi se nga data 19 mars 2020, do të ndërpriten fluturimet me Austrian Airlines. “Në vijim të situatës së krijuar për shkak të përhapjes së koronavirusit (COVID-19), Austrian Airlines ka njoftuar se duke filluar nga data 19 mars 2020 do të ndërpresë të gjitha fluturimet deri në një njoftim të dytë. Për veprime të mëtejshme, ju lutemi pasagjerëve të kontaktojnë kompaninë ajrore apo agjencitë e udhëtimit.”