Ish-deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, në njër reagim lidhur me masat ekonomike në kuadër të luftës kundër koronavirusit, shkuran se shtyrja e pagesës së këstit të TVSH do të shpëtonte bizneset dhe familjet në këtë ditë të vështirë. Por, sipas Tabakut, “sot fatkeqësisht bizneset e kanë bërë raportimin e kësit”. Por, Tabaku i kërkon përsëri qeverisë që të ndërhyjë sa më parë duke shtyrë pagesën e kontributeve shoqërore nga biznesi, deklarimine TVSH-së apo pasqyrat financiare, duke kërkuar që ndaj biznesit “të mos zbatohen gjoba në raport me detyrimet”.

“Nuk ka nevojë për ndonjë nivel të sofistikuar matematike për të shtyrë datën e deklarimeve për detyrimet e bizneseve. E kanë bërë të gjitha vendet e perëndimit përfshirë edhe Italinë e goditur rëndë nga kjo pandemi. Punonjësit janë në shtëpi, bizneset e vogla dhe të mesme kanë mbyllur dyert dhe kërkojnë një paketë shpëtimi kundër pandemisë ekonomike! Të kërkosh trajnime në krohë krize është si të kërkosh qiqra në hell. Por të ofrosh shtyrjen e raportimit dhe pagesës së këstit për TVSH është të shpëtosh bizneset dhe familjet. Sot fatkeqësisht bizneset kanë bërë raportimet e rastit.

Më 11 Mars kryetari Partisë Demokratike theksoi: Muaji mars shënon muajin e detyrimeve më të rënda për bizneset dhe qeveria duhet të tregohet solidare për të mbajtur në këmbë ekonominë. Prandaj i bëj thirrje qeverisë që të ndihmojë biznesin dhe qytetarët duke shtyrë deklarimin e TVSH, pagesën e kontributeve, deklarimin e pasqyrave financiare, pagesën e kësteve mujore të tatim fitimit si dhe çdo lloj deklarimi jetër të kërkuar me ligj gjatë kësja periudhe.

Mos zbato asnjë gjobë ose kamatë për vonesa në raport me detyrimet. Qendro për një herë të vetme në krah të atyre që punojnë. Sot amullia më e madhe është se shteti jonë nuk ka asnjë shkrese apo vendim. Ka vetëm deklarata Facebook-u që nuk kanë asnjë vlerë ligjore. Të vetmet vendime ligjore janë gjobat. Qendroji në ballë punës, e mos i ik përgjegjësive.mNuk dini ta beni? E thjeshtë, kopjojeni!”, sugjeron ish-deputetja demokrate, Jorida Tabaku.