Kontrollet e dy diteve te fundit ne Shkoder te kryera nga drejtoria e tatimeve, hetimi tatimor dhe krimi ekonomik kane sjelle ndeshkim per 15 subjekte qe tregtonin malle pa fature, apo me cmime abusive.

Aktualisht jane rreth 2800 punonjes ne qarkun Shkoder te punesuar ne fasoneri. Kjo per drejtorine e tatimeve mbetet pjesa me delikate dhe kete jave po ushtrohen kontrolle per te verifikuar situaten se sa te punesuar po ushtrohet aktiviteti ne fjale dhe nese paguhen gjate periudhes se izolimit apo jo.

Drejtoria e tatimeve ka nderprere cdo sherbim fizik, vertetimet per subjektet mund te merren online. I vetmi sherbim qe ofrohet ne drejtori eshte terheqja e blloqeve te tvsh-se , duke reduktuar keshtu radhet dhe kontaktet fizike.