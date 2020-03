Informacion i ores 18:00 i KMC

Ne vijim te Urdherit, nr.25, dt.17.03.2020 te Prefektit ne rolin e Kryetarit te KMC, te gjithe strukturat anetare te KM, kane vijuar zbatimin e detyrave ne territorin e Qarkut Shkoder. Aktualisht nuk raportohen raste te Covid -19 ne te gjithe territorin e Qarkut. Nga Bashkia Shkoder ju informojme se eshte mbledhur KMC i bashkise per te analizuar situaten. Nderkohe te gjithe strukturat perkatese kane vijuar punen per dezinfektimin e institucioneve, ambienteve publike, lulishteve, shesheve, rrugeve, pastrimi mbetjeve urbane. Eshte garantuar uji pijshem dhe gadishmeria e eleminimit te defekteke nga KUZ. Nga policia bashkiake ne b/p me policine kane zbatuar aktet normative ne gjithe territorin e bashkise, duke kufizuar levizjet dhe ne kete kuader kane mbeshtetur gjate dites se sotme shtresat ne nevoje vecanerisht komunitetin Rom ne vendqendrimet e tyre me 100 pako ushqimore. Jane marre masat per mbeshtetjen e te moshuarve duke ngarkuar me detyre administratoret per te marre informacion te hollesishem per kete shtrese me qellim mbeshtetjen e tyre ne ditet ne vijim. Jane marre masa per sensibilizimin e publikut, nderkohe qe jane plotesuar te gjitha listat per invalidet, shtresat e personave me aftesi ndryshe,etj. Nga IShSh jane ushtruar inspektime ne bashkite Shkoder, Puke, M.Madhe, ku u monitoruan 2 QSh per zbatimin e rregullave te higjenes dhe sigurise se personelit, u konstatuan 16 klinika dentare dhe 48 bare te mbyllura, 21 furra buke qe ushtronin altivitet me masa sigurie dhe 6 fasoneri qe kane hapur aktivitetin dhe ishin te dizinfektuar dhe zbatonin masat e sigurise ne pune te punonjesve. Keto kontrolle jane ushtruar me grupet e punes ne bashkepunim me strukturat policore edhe per parandalimin e grumbullimit masiv te njerezve. Nga NJKV Shkoder kane vijuar inspektimet me me grupet e punes per gjurmimin e qytetareve ne rast nevoje, kane mbajtur ne gadishmeri te gjitha QSh. Nga NjKV M.Madhe ka vijuar punen per mbikqyrjen e pimese H.Hotit, vazhdon dezinfektimin e ambienteve te objekteve dhe veprimtarine e personelit me masa siguri te higjenes dhe sensibilizimin e komunitetit nepermjet personelit. Ndersa nga NjKV Puke kane vijuar hetimet epidemiologjike per te respektuar 14 diteshin e njerezve qe vetkarantinohen me historik levizje nga zonat covid-19. Nga DVP Shkoder, jane njoftuar per vetkarantinim 1165 nga 1221 qe jane ne total te ardher deri me dt 27 Shkurt, nderkohe qe ngelen per tu kontaktuar rreth 56 shtetas. Nga kjo Drejtori ne bashkepunim me strukturat e tjera kane vijuar kontrollet ne lokale per parandalimin e grumbullimin e njerzve. Nga IShPSHSH, Rajonale jane ne gadishmeri dy grupe pune te cilet do te nderhyjne ne te gjitha rastet qe konstatohen shkelje te akteve normative ne biznese ne. Nga Institucioni i Prefektit i eshte kerkuar ne menyre te vazhdueshme kryetarve te bashkive per vlersimin nga ana tyre te objekteve sociale te Azilit te Pleqve, shtepite e femijve dhe shtresave ne nevoje per ti mbeshtetur me asistence dhe ndihma ushqimore, si dhe hartimin e listave per shtresat e pa asistuara, si dhe koordimin e punes se strukturave te sigurimeve shoqerore per dergimin e pagave te pensionisteve ne shtepite e tyre. KMC kerkon mirekuptimin e qytetareve per kushtet e kufizuara ne te cilet po kalojme, pasi keto masa qe merren nga te gjitha institucionet ligjzbatuese kerkon mirekuptimin dhe mbeshtetjen Tuaj ne parandalimin dhe izolimin e infeksionit te covid – 19. Vazhdojme ndjekjen dhe monitorimin e situates duke koordinuar intensivisht strukturat vendore dhe institucionet ne te gjithe territorin e Qarku Shkoder.