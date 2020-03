Porta qendron e mbyllur qe nga data 12 mars ! Nuk lejohet askush te hyje ne Shtepine e te Moshuarve Shkoder ! Banoret e saj dhe personeli qe u sherben, i jane nënshtruar rregullave te qëndrimit ne karantine, per tu mbrojtur nga koronavirusi.

Hoxha thote se edhe para njoftimit zyrtar per aplikimin e karantines, kane qene ne vëmendje takimet me njerëz te tjere, dhe fatmirësisht nuk ka pase vizitor njerëz te ardhur nga vendet e prekura me koronavirus:

Ne fillim kishin pretendime ndaj kërkesave te qëndrimit ne karantine, por me pas u binden se eshte ne interesin e tyre:

Shtepia e te Moshuarve Shkoder ka 65 banore. Ata jane kryesisht nga rajoni i Shkodres, por nuk mungojne edhe nga disa qytete te tjera te vendit. Kjo shtepi konsiderohet nder me te rendesishmet ne shkalle vendi, nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit Social.