Pas degëve dhe sporteleve te bankave te Shkodrës nuk mungojnë qytetaret, ndonëse me numër te reduktuar, ashtu si dhe personeli i shërbimit. Ata qe duhet te kryejnë veprime ne mjediset e tyre, qëndrojnë jashtë ne radhe, një pjese me maska, te tjerë me ne distance. Por nuk mungojnë edhe prej atyre qe nuk i përfillin si duhet rregullat e kësaj situate, ndërkohë qe adaptimi është detyrim për çdo qytetar:

Kamera jone fiksoi për disa momente edhe Kryetarin e Bashkisë Vau Dejës, Mark Babani:

Ai beson se banoret e bashkise qe drejton, do ta tejkalojne kete gjendje:

Ne mjediset jashtme te degeve te bankave Shkoder, edhe nje emigrante ne Itali, Hyrije Broja, e kthyer ne Shkoder me daten 25 shkurt:

Por Broja nuk e justifikon mungesen e mjeteve mbrojtese dhe abuzimin me çmimet:

Deget e bankave, sportelet e OSHEE-se, sportelet e ujesjellesdit, te postes dhe tatimeve, jane ne funksion edhe gjate kesaj periudhe ne Shkoder , por me punonjës te reduktuar dhe me masa kufizuse ne sinkron me kerkesat emergjences shendetesore qe po kalon mbare njerezimi, per shkak te rrezikut te koronavirusit.