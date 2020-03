Doktori i Vllaznise Ilirjan Haxhaja ka publikuar nje komunikim te tij me nje te ri shkodrane, banues ne Itali por qe sipas bisedes ai eshte i infektuar me Coronavirus. Gjate komunikimit, 26 vjecari i ben thirrje te gjithe Shqiptareve qe te mos e anashkalojne kete virus pasi nuk eshte per tu tallur. Sipas tij, ai po kalon probleme te renda shendetesore.

Ja cfare shkruan Haxhaja:

“Me keqeardhje po ju diftoj nje bisede me nje shtetes Shqipetare nga Shkodra.qe jeton ne Itali.nuk ka ardhur ne Shqiperi.dhe jeton i vetem ne Itali.ka

Virusin .eshte ne karantin ne shtepi.me flet se kan lene aty se nuk ka vende ne spital.vetem nese behet keq i kan fol me i marre.Shqipetari me morì me me pyt se ka probleme ne frymemarrje,e ne telefon nuk i shpjegojne ,i flasin rri ne shtepi.por me vone folem me telefon.me diftoj sintomat qe po kalon.dhe po flet qe nuk perballojne Mjeket situaten.me keshilloj tju kthej fjalet e tije.Shipetare ruani beni kujdes e zbatoni rregullat.un po vuaj flet .mos te vuani dhe ju.ishalla spo vdes i vetem ne shtepi,si ka ndodhur,dhe me shume Italianeve te tjere.

Zoti e bekofte vendin tim.dhe me lot ne sy u ndame.”