Pas 10 ditesh ku lajmet dhe prononcimet institucionale kane panikosur popullaten, lajmi i mire vjen nga shkodra ku nuk ka asnje te infektuar me Covid 19. Prej 3 ditesh nuk jane kryer as testime, pasi nuk ka patur asnkesa e as raste te dyshuara thone bluzat e bardha.

Per kryebashkiaken Voltana Ademi, Drejtorja e kujdesit shendetesor ka nje sqarim, testime apo tampone nuk mund te behet per cdo njeri pasi duhen plotesuar disa kritere.

Fakti qe deri me tani shkodra paraqitet pa raste me covid 19 nuk do te thote qe qytetaret te mos respektojne izolimin. Per kete mjeket apelojne qe cdo qytetar te qendroje ne shtwpi, dhe ne raste shqetesimesh te kontaktojne drejt 127-tes. Disa raste qe kane patur simptoma te ngjashme jane kontrolluar nga mjeket si dhe paralelisht jane keshilluar te vetekarantinohen.