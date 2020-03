Ndryshe nga ditet e tjera ku apeli i bluzave te bardha dhe qeverise shqiptare per tu izoluar, Shkodranet nuk i pengoi qe te popullonin zonen turistike te shirokes, paraditen e kesaj te enjte situata ishte ndryshe. Zona turistike ishte e boshatisur. Te vetmit qe qarkullonin ishin punonjesit e firmes qe po perfundon projektin per rehabilitimin e sheshit te shirokes.

Edhe vete shirokasit thone se respekojne vendimin e qeverise per tu izoluar, dhe te vetmet raste qe dalin jane blerjet e domosdoshme.

Mbetet per tu pare ne ditet vijuese nese kufizimi i levizshmerise pergjate paradites do te respektohet apo jo. Me gjasa frika e gjobave ka ndikuar qe kete here urdheri te zbatohet, pertej deshires ose jo.