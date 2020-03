Rrezikun e koronavirusit e krahason me demin luftrave boterore, po qe se nuk do te merreshin masat per ta luftuar. Mensur Hako, njeri nder veteranet e mjekesise shqiptare, 65 vjet ne kete profesion, thote se edhe ky virus do te përballohet. Ai kujton se edhe Shqiperia ka përballuar shume semundje endemike dhe epidemike, si sifilizi, tuperkolozi,malarja e tjere, ndaj nuk eshte hera e pare qe ballafaqohemi me rreziqe te tilla. Hako thekson se nuk duhet hezituar qe medikamentet qe luftojne malarjen, te perdoren edhe per koronavirusin, pasi japin veprojne mbi kete virus. Veç pervojes , ai thote se keto medikamente po japin rezultate edhe ne SHBA ,Spanje, Itali e tjere.

Mjeku Hako thote se masat e marra nga Qeveria dhe shendetesia shqiptare ne kete periudhe, me se te domozdoshme, per tu mbrojtur nga përhapja e koronavirusit:

Qytetaret duhet te vazhdojne te mos dalin jashte, nese duan te mbrohen:

Mjeku veteran ka besimin se brenda 3 javeve, Shqiperia do ta tejkaloje kete situate:

Ndonese ne pension, mjeku Shkodran, Mensur Hako, ne përgjigje te thirrjes se Ministrise se Shendetesise per te shërbyer ne kete situate, ka shprehur gatishmerine qe te angazhohet kudo qe te kene nevoje strukturat e shendetesise Shkoder.