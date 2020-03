Informacion per situaten Ne territorin e Qarkut Shkoder. Ora 10.00. Deri tani nuk raportohen raste te covid-19. Strukturat, anetare te KMC, te ndare sipas grupeve vazhdojme punen ne terren per kontrollin e lokaleve dhe qarkullimin e mjeteve dhe popullates.

Ne te gjitha Bashkite vazhdojne dezinfektimet e trotuareve, pedonaleve dhe objekteve te shkollave. Nga NjKV ne pese bashkite vazhdojne kontrolli, monitorimi dhe gjurmimi personave, te ardhur si dhe ndjekja e keshillave nepermjet sherbimeve te QSH per komunitetin.

Gjate dites se sotme kane ardhur rreth 30 persona nga Porti i Durresit te cilet do kontaktohen nga DVP per te zbatuar regullat e vetkarantinimit. Problem shqetesues ngelet dalja masive e njerezve ne oraret qe lejohet ..kjo edhe per arsyen se rezervat ushqimore qe kane ne shtepi kane mbaruar dhe ne keto orare konstatohet dyndja e njerezve sidomos neper dyqane, por edhe ne rruget kryesore dhe pedonale gje qe kerkon akoma me shume kembengulje nga strukturat ligjzbatuese per kufizimin e ndergjegjesimin e tyre per te qendruar ne shtepi por edhe sensibilizim nepermjet mediave.

Ne bashkine Fushe Arrez kemi nje vater zjarri e cila po menaxhohet nga MZSh. Po e monitorojme situaten ne te gjithe territorin e Qarkut, nderkohe presim propozime nga te gjithe anetaret e KMC per mekanizmat qe mumd te perdorim ne bashkepunim per rritjen e trysnise ndaj komunitetit dhe ndergjegjesimin e tyre per te kufizuar dyndjet ne oraret qe lejohet qarkullimi. Ju faleminderit..