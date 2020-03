Kur të përfundojë epidemia e koronavirusit, do të ketë shërbyer “për t’i kujtuar njerëzve një herë e përgjithmonë se njerëzimi është një bashkësi e vetme”.

Kështu e nisi Papa mesazhin e tij.

“Dhe sa e rëndësishme, vendimtare është vëllazëria universale. Ne duhet të mendojmë se do të jetë si një periudhë pak pas luftës. Nuk do të ketë më tjetri ’, por do të jetë ‘ne’ ”.

Papa Françesku në një intervistë me La Stampa, shtoi: “Ne mund të dalim vetëm nga kjo situatë së bashku”.