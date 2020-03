”Ndihma e SHBA për Shqipërinë”, Presidenti Meta: Falenderim të veçantë për solidaritetin e SHBA me vendin tonë në këto momente kritike

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur që të ndajnë një buxhet prej 100 milionë dollarë për Shqipërinë dhe shtetet e tjera, për shkak të koronavirusit.

Presidenti Meta me anë të një postimi në “Twitter” ka falënderuar Amerikën për këtë ndihmë të cmuar për Shqipërinë dhe vendet e prekura.

“Një falenderim të veçantë për solidaritetin e SHBA me vendin tonë në këto momente kritike. A friend in need is a friend indeed! Flag of AlbaniaHandshakeFlag of United States”, shkruan Meta, ndërsa shpërndan postimin e ambasadores amerikane.

Lajmi u bë me dije më herët nga ambasadorja e SHBA-ve në vendin tonë Yuri Kim. Kjo e fundit tha se Uashingtoni ka vendosur që të ndaj këtë shumë në shenjë solidariteti me Shqipërinë dhe vendet e prekura.