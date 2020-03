Rama i lutet dhe përgjërohet qytetarëve: Mos se po bëni mish për top familjen tuaj

Kryeministri Edi Rama i është lutur qytetarëve shqiptarë që të mos dalin nga shtëpia. Në një postim në Facebook, kreu i qeverisë kërkon nga qytetarët që kur shkojnë në supermarkete të mbajnë radhë dhe mos bëhen grumbull, pasi po marrin në qafë njerëzit dhe familjarët e tyre.

Reagimi i kryeministrit Edi Rama

O njerëz o xhan! Po aman more si doni t’jua them juve që akoma dilni nëpër lagje për ajrosje, që do merrni në qafë familjen, miqtë, kalimtarë që nuk ju kanë asnjë borxh?!

Jam gati t’ju ulem në gjunjë dhe t’ju lutem:

Mos!!!

Mooos!

Moooos se po hidhni në plehra sakrificat e një populli të tërë!!! Mooos!

Po ju o motra e vëllezër si doni t’ju lutem që të mos bëheni grumbull kur shkoni për të blerë, po të mbani radhë në distancë dhe duroni sa t’ju vijë radha?!

Jam gati t’ju shtrihem para syve dhe t’ju lutem:

Mos!!!

Mooos!!!

Moooos se po bëni mish për top familjen tuaj dhe dhjetëra njerëz të pafajshëm, duke u sjellë si tek dera e autobusit apo stadiumit!!!

Mooooos!

Shikojeni çfarë po heq Italia ku po mbeten të vdekurit pa varr e po ikin me kamionë ushtrie rrugëve dhe lexojeni çfarë shkruan ky postim, ku edhe kjo foto ku s’ka njerëz grumbull e as ecje për dore, quhet një skandal.

Këta bëjnë vrap mes bombave të padukshme dhe pastaj u thërret vdekja njerëzit e shtëpisë, e s’u gjejnë dot më jo krevat në spital, po as një copë varr.

Mooooooooooos

Durooooniiiii!