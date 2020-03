Ne keto dite te veshtira, per shkak te koronavirusit, shqiptaret dhe e gjithe bota eshte detyruar qe te ndryshoje rrjedhen e perditshme te jetes dhe te qendroje ne shtepi, si menyra e vetme per te perballuar kete virus. Ne kete situate, te moshuarit qe jetojne vetem dhe qe nuk kane asnjeri prane e kane shume te veshtire te furnizohen me ushqime apo me ilace per shkak te orareve te kufizuara. Nje grup te rinjsh shkodrane, “Eko Mendje” kane vendosur qe ti gjenden prane te gjithe personave ne veshtiresi. Ata i kane bere thirrje qytetareve qe t’i sinjalizojne per cdo rast dhe vullnetarisht do te shperndajne ushqime dhe ilace. Nje shembull pozitiv ne keto dite te veshtira 🙂

”

Thirrje!

Pershendetje miq!

Shpresojme qe kjo situate te ikin sa me pare dhe per fatin e mire e kemi ne ne dore, duke u vetizoluar sa ma shume ne shtepi dhe te dalim nga shtepia vetem ne raste jetike dhe duke qendruar sa me larg personave te tjere!