Situata per shkak te covid 19 ka bllokuar cdo gje, por ne Shkoder pergjate vitit qe lame pas dhe ne 2 muajt e pare te ketij viti ka patur nje interes te larte nga bizneset per te ndertuar. Ne proces ndertimi jane rreth 10 pallate dhe 60 banesa private.

Vitet e fundit eshte rritur interesi per te aplikuar per leje ndertimi. Gangrene mbetet problemi me pronat nder vite.

Sipas inspektoriatit te mbrotjtejs se territorit qyteti mbulon rreth 99% te lejeve qe merren. Kjo per shkak se ne njesite administrative per shkak te mungeses se certefikates se pronesise nuk mund te jepet nje leje e tille.