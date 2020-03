Informacion i ores 18:00 ne Qarkun Shkoder.

Gjate mbasdites kane vijuar veprimtarite e strukturave te policise, ushtrise, FNSh, policise bashkiake dhe inspektoriateve. Sipas grupeve te punes dhe postoblloqeve te ngritura ne disa pika duke zbatuat me rigozitet urdherat, udhezimet. Vlen te theksohet se gjate pasdites puna e ketyre strukturave ne bashkepunim ka bere qe te ndalet ndjeshem dalja e komunitetit ne rruget e qytetit deri ne parandalim te plote sidomos ne pedonalen e qytetit, fale edhe ndergjegjesimit mediatik te komuntitetit. Nga bashkia Shkoder jane mbeshtetur me ushqime rreth 70 familje ne nevoje, dhe asistuar mosha e trete ne marrjen e pensionit. UKSh ka vijuar punen me dy grupe per dezinfektimin e objekteve, rrugeve, trotuareve dhe objekteve ne zonen Industriale dhe gjate mbasdites ka vijuar dezifektimi ne repartin e dializes dhe ne te gjitha tregjet e hapura te qytetit. DVP jane dhene rreth 4 masa administrative, 1 per lokal dhe 3 per shtetas te cilat kane shkelur aktet normative. NJKVSH, informohemi se nuk ka asnje rast me COVID-19 deri tani ne gjithe territorin e Qarkut. Ne te gjitha QSh jane duke u zbatuar urdherat e MSh per sherbimin shendetesor tek cdo qytetar, sidomos te semuret kronik, pensionisteve, PAK, etj. Edhe ne bashkite Puke, e F.Arrez nga NjKV, paraqitet e njejta situate dhe i njejti sherbim ndaj kategorive te mesiperme te semurve dhe ndjekjen e mbikqyrjes se te ardhurve nga zonat e prekura nga covid-19.