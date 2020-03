Nese gjate dites se Enjte qytetaret shkodrane thyen cdo rregull dhe qindra i’u drejtuan pikave turistike te Shirokes dhe Zogajve si dhe pedonales se Molos nga dita e sotme do te perballen me forcen e ligjit. Pas Prefektit Cesk Millja, eshte deputetja socialiste Senida Mesi e cila paralajmeroi qytetaret se nga dita e sotme e ne vazhdim do te perballen me policine:

“Cilën pjesë të urdhrit “RRI NË SHTËPI” nuk e kanë kuptuar bashkëqytetarët e mi në Shkodër!!! Jo vetëm po merrni në qafë veten, por dhe familjarët, gjyshet e gjyshat, mjekët dhe infermierët që do ju shërbejnë dhe krejt qytetin!

Që sot, do keni policinë që tju ndalojë!

Duajeni veten më shumë!