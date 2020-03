Paradrekja e se shtunes ne Shkoder eshte shoqeruar me dyndje te qytetareve ne tregje! Kjo per te blere artikujt e nevojshem ushqimor per 3 dite, pasi nga ora 13.00 e dites se sotme dhe deri te henen, te gjithe qytetaret duhet te qendrojne ne shtepite e tyre, sipas vendimin zyrtar qe ka pershkallezuar masat e mbrojtjes nga koronavirusi.

Qytetaret jane te bindur per qendrimin ne shtepi deri diten e hene dhe do ta respektojne vendimin zyrtar, si menyra me e mire per tu mbrojtur nga koronavirusi:

Taske Forca Qendrore e ngritur nga Qeveria per koordinimin masave qe kane te bejne me izolimin e rrezikut te koronavirusit, ka vendosur qe nga ora 13.00 e dites se shtune dhe deri ne oren 05.00 te mengjesit te dites se hene, date 23 mars, te gjithe qytetaret duhet te qendrojne ne shtepite te tyre. Gjithashtu do te mbyllen pjesa dërmuese e njesive te shërbimeve. Ky vendim eshte i formes se prere dhe do te kontrollohet zbatimi i tij ne terren nga shërbimet e policise se shtetit, te mbështetura edhe nga pjestare te njesive ushtatarake.