MEJP jep njoftimin për shqiptarët që kanë mbetur në Holandë: Ja si duhet të veproni

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme vjen me nje njoftim te rendesishem per qytetarët shqiptarë që ndodhen në Holandë, qe jane bllokuar per shkak te situates me COVID-19.

MEJP informon të gjithë qytetarët shqiptarë në Holandë, se të gjithë personat që për arsye të situatës së krijuar nga virusi COVID-19, nuk kanë qenë në gjëndje të udhëtojnë drejt një destinacioni të planifikuar më parë, duhet t’i drejtohen komunës së qytetit ku ata ndodhen për të aplikuar për zgjatje të afatit të qëndrimit.