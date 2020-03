Situata ne Qarkun Shkoder deri ne oren 14. 00. Deri ne keto momente nuk raportohen raste te covid -19 ne te gjithe territorin e Qarku. Gjate dites ka vijuar aktiviteti i dezinfektimit te trotuareve, pedonaleve dhe objekteve private e shteterore ne te gjitha bashkite. Grupet e punes me perberjen e strukturave policore, policive bashkiake, FNSh, Ushtrise dhe te gjitha inspekoriatet kane vijuar punen per kontrollin e bareve, restoranteve dhe aktivitetin tregtar ne markete dhe tregje te hapura si dhe ndalimin e mjeteve qe levizin te pa autorizuara. Nga DVP, informohemi se gjate dites sotme jane ekzekutuar 5 masa administrative, kryesisht per bar, restorante, 7 masa administrative per subjekte te tjera dhe 1 mase administrative per nje person qe ka shkelur vetkarantinimin, si dhe jane kontaktuar dy persona te ardhur gjate dites se sotme nga Durresi per tju nenshtruar vetlarantinimit. Gjate mbikqyrjes qe eshte bere sot ne disa supermarkete dhe dyqane tregtare, me keqardhje kostatojme se nuk po zbatohen regullat e distancimit te komunitetit, duke hyre nga dy – tre veta ne ambientet e brendshme, pa maska dhe dorashka qe nuk perdoren edhe nga personeli i dyqaneve qe duhet te jene ne vemendjen e inspektoriateve perkatese gjate kontrolleve qe ushtrohen. Sot ka dale urdheri i radhes i KMC ne vijim te VKM, nr.236, dt.9.03.2020 , per ngritjen e Shtabit Kordinues ne nivel Qarku i cili ju dergua per zbatim te gjithe anetareve te KMC.