Ka qëndruar rregullisht ne shtepi qe nga dita kur kjo u kërkua zyrtarisht, si nder masat kryesore per tu mbrojtur nga koronavirusi. Shkrimtari i moshes 90 vjeç, Fadil Kraja, intervisten me te cilin e realizuam ne oborrin e shtepise se tij, perifrazon Biblen dhe Kuranin, duke fole per kete situate:

Ai thote se ne nje fare menyre, shkrimtari eshte si ne burg pasi detyrohet te qendroje i mbyllur kur shkruan. Keto dite po përfundon nje komedi, ku edhe titulli eshte ne sikron me kete kohe:

Duke fole per ata qytetare qe nuk kane preferuar te qendrojne ne shtepi keto dite, Kraja kujton se gjithnjë ka njerëz qe jane te prirur nga e kundërta, por jo ne situata te tilla kur behet fjale per jeten:

Edhe bashkeshortja e Krajes, mjekja e njohur Zyliha Kraja, e moshes 80 vjeç, ka besim se kjo situate do te tejkalohet pa ngjarje dramatike, por gjihnje me kushtin qe qytetaret ti zbatojne pa hezitim masat qe kërkohen. Mjekja Zyliha Kraja deklaroi se pavaresisht moshes se thyer, eshte e gateshme qe ne kete periudhe te sherbeje krahas gjithe personelit shendetesor te Shkodres.