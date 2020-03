Situata ne territorin e Qarkut Shkoder e ores 13.30. Nga DVP, raportohen rreth 20 masa ndeshkuese te cilat jane bere ne Shkoder 17 raste dhe 3 raste ne M.Madhe, kryesisht per shkelje te akteve normative ne bare restorante, mos zbatimin e vekarantimit, etj. Nderkohe konstatohen raste sporadike te levizjes se njerezve ne rruge, per te cilet po nderhyet ne parandalimin e tyre nga strukturat e DVP dhe ushtrise. Ne piken e kalimit H. Hotit, kane hyre rreth 205 persona, prej te cileve 134 shqiptar dhe 71 te huaj.

Nga NjKV Puke eshte njoftuar nje rast i dyshuar dhe nga NjKV Shkoder eshte informuar per nje rast tjeter, te dy rastet po ekzaminohen njeri ne Tirane dhe tjetri ne Shkoder i cili nuk dyshohet per covid-19, ku se shpejti do marrim informacion. Nga Bashkia Shkoder vazhdon puna per shperndarjen e ndihmave per 70 familje ne nevoje, njekohesisht edhe ne bashkite e tjera vazhdon i njejti aktivitet per tju gjendur prane familjeve ne nevoje me ndihma ushqimore dhe me ndihma me ilace per pensionistet. KMC po e monitoron situaten ne te gjithe territorin e Qarkut…dhe njekohesisht i ben thirrje komunitetit te mos levizin nga shtepia, te zbatojne rregullat e vetkarantinimit, e higjenes e te pastertise personale e kolektive …