Me rifillimin e lëvizjes se kufizuar mëngjesin e dites se hene, filiali i postes Shkoder ka pasur numrin me te madh te qytetareve si ne mjediset e jashtme ashtu dhe tek sportelet ! Kryesisht pensionistet akoma kane shume paqartësi rreth menyres se marrjes se pensioneve. Ndonse eshte thene se do tu dergohen ne shtepi, jo pak prej tyre shprehin shqetësimin se akoma nuk eshte zbatuar ky vendim:

Edhe ne sportelet e postes nuk mungojne qytetaret, per shërbime te ndryshme. Bejne përpjekje qe te qendrojne ne distance ndaj njeri – tjetrit, per shkak te rrezikut te koronavirusit, por jo te gjithe jane korrekt ne kete pike. Ndersa me korrekt duket se jane klientet tek sportelet e ndërmarrjes se ujesjellesit. Si jashte ashtu dhe brenda, mbajne distancen e kërkuar ne kete situate. Edhe vete qytetaret jane te bindur se keto masa eshte e nevojshme te zbatohen kete periudhe, per te rritur sigurine ndaj

Te henen rifilluan punen edhe sportelet e OSHEE-se, ku qëndrimi ne radhe i klientëve behet qe ne mjediset e jashtme, ndersa sa i perket degeve te bankave, jo te gjitha kane hapur. Ndonse e hena vinte pas 48 oresh bllokim te lëvizjes se njerëzve dhe mjeteve, duket se disa nga institucionet serish bene pushim pasi kjo dite ishte feste zyrtare ne respekt te bektashinjve.