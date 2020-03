Njoftim i KMC Shkoder.

Ne lidhje me komunikaten e Ministrise se Shendetesise per pacientin “zero” me virus COVID-19,

Ju sqarojme se: Pacienti i konfirmuar nga Shkodre rezulton se ka tre jave qe eshte akomoduar me banim ne Tirane .

E gjithe procedura eshte ndjekur nga strukturat shendetesore Tirane. Nderkohe jane kontaktuar te afermit e pacientit ne Shkoder nga strukturat perkatese dhe nuk kane probleme apo simtoma me COVID -19. Me te gjithe keto persona te aferm do te ndiqet protokolli i sigurise shendetesore.

Prefekti

Cesk Millja