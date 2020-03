Me ane te nje postimi ne ”Facebook” kryetarja e bashkise Voltana Ademi ne shenje solidariteti dhe mbeshtetje ka ndezur flamurin tringjyrësh në Bashkinë e Shkodrës per shtetin italian ku deri me tani kane humbur jeten mbi 6000 persona nga koronavirusi.

JA POSTIMI I PLOTE

#VivaItalia🇮🇹🇦🇱

Derë e hapur, strehë dhe shpresë për shqiptarët e veçanërisht për Shkodrën, që nga koha e Skenderbeut dhe deri në ditët tona! Vendbanim dhe vendlindje e mijëra shqiptarëve që unifikojnë dy vendet tona me dyshtetësinë!

Djepi i kulturës europiane e botërore, atdheu i Dantes dhe i Garibaldit, Lucia Nadin, Celentanos, Al Bano dhe Roberto Baggio po kalon ditë shumë të vështira.

Mijëra jetë po shuhen nga e njëjta epidemi që po sulmon edhe Shqipërinë tonë.

Sot vetëm mund të lutemi për Italinë dhe italianët!

Tregojmë solidaritetin e mbështetjen tonë duke ndezur Tringjyrëshin në Bashkinë e Shkodrës!

#ShkodraSolidaritetmeItali ne🇮🇹🇦🇱

#ItaliaCeLaFara🇮🇹🇦🇱

#ShkodraConItalia🇮🇹🇦🇱