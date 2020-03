COVID-19 prek dhe Lezhën, infektohet infermierja 54-vjeçare, izolohen kolegët

Lezha i shtohet hartës së të prekurve me COVID-19, rasti pritet të bëhet publik nga Ministria e Shëndetësisë, gjatë ditës së sotme.

Pacientja e pare ne Lezhe eshte nje infermiere 54 vjecare, e cila ne testin e bere gjate nates se mbremshme ka rezultuar pozitive.

E prekura me coronavirus ende nuk dihet nga mund ta kete marre infiktimin, por menjehere jane marre masa per te izoluar edhe koleget e saj nga frika se mund te jene infektuar.

54 vjecarja eshte derguar mbrem tek infektivi ne tirane, dhe pritet qe ne baze te gjendjes se saje te vendoset nese do qendroje tek spitali per terapi intensive ose do vete karantinohet ne shtepi.