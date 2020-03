Prononcimin e tij e nis duke i kërkuar qytetarëve të respektojnë masat ekstreme dhe të qëndrojnë në shtëpi, kjo si një masë e mirë parandaluese për përhapjen e Covid 19. Prefekti i Shkodres Çesk Millja e quan të rëndësishëm bashkëpunimin e tyre në këtë situatë.

Një nga detyrat kryesore të këtyre ditëve për pushtetin vendor është ndihma ndaj familjeve në nevojë, proçes që po koordinohet mes ministrive të linjës, prefekturës, bashkive dhe njësive administrative. Çdo familje sipas kategorive të përcaktuara do të përkrahet nga shteti thotë Millja.

I pyetur për kontrollet në fasoneritë dhe call centerat që vijojnë aktivitetin, prefekti sqaron se do të ketë vemendje të shtuar. Kjo pasi ka patur denoncime për shkelje të rregullave te vendosura nga qeveria.

Shkodra ka zyrtarisht të prekurin e parë me koronavirus, prandaj institucioneve u është kërkuar kujdes më i shtuar dhe respektim të rregullave. Pritet që prefekti të miratojë të mërkurën vendimin e marrë nga këshilli bashkiak me shumicë votash në mënyrë elektronike, “Per perdorimin e fondit shtese mbi fondin e kushtezuar te ndihmes ekonomike deri 6%, per muajin Shkurt 2020”.