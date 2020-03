Informacion i ores 14.00. Vazhdon ndjekja dhe monitorimi i situates nga KMC. Sot u informuam nga IKSh qe u kthy pergjigje pozitive per nje pacient i cili ka qene i vetkarantinuar qe prej 10 ditesh, qe po trajtohet me mjekim nga Infeksionistja e SR, si dhe ju be hetim epidemiologjik te gjithe te afermeve te pacientit. Nderkohe nga NJVKSH, Shkoder jane marre 10 mostra ne total, 3 jane nga nje familje me histori udhetimi nga Gjermania, 6 mostra te marra nga familja e rastit pozitiv dhe 1 moster e nje shtetasi ne Bardhaj te B. Shkoder te cilat jane derguar ne ISHP. Ndersa nga NJVKSH, ne te gjitha bashkite vazhdojne procedurat e gjurmimit, hetimit te rasteve te kthyera nga zonat e prekura ne raport me vetkarantinimin, shperndarja e barnave per pensionistet mbi 65 vjec, si dhe trajnimi i mjekeve te QSH ne lidhje me masat mbrojtese dhe parandaluese ndaj covid-19. Ndersa ne piken e kalimit te H.Hotit, vazhdon kontrolli sistematik i udhetareve qe hyne ne kete pike kalimi. Gjate dites sotme nga IShSh jane monitoruar e inspektuar rreth 18 markete, 15 furra buke, 11 farmaci dhe 3 hotele. Nga Komisariati Policise Shkoder jane kontaktuar 13 shtetas per vetkarantinim dhe jane dhene dy masa per mos mbyllje lokali. Nga te gjitha bashkite vijon puna per dezinfektimin e ambienteve, rrugeve, trotuareve si dhe saktesimi i listave te deleguar per plotesim nga KMC ne zbatim te VKM 236. Ne te gjithe territorin e Qarkut vihet re ndergjegjesim i komunitetit per zbatimin e urdherave per vetkarantinim edhe ne periudhen e lejimit te levizjes. KMC po e monitoron situaten, po kordinon punen e strukturave te DVP, ushtrise, FNSh, policive Bashkiake nepermjet 15 pikave ne bashkepunim me inspektoriatet ne te gjithe territorin e Qarkut. Njekohesisht kemi kordinuar punen edhe me Autoritetin Verior per mbajtjen hapur te gjitha akseve rajonale ne territorin e Qarkut per shkak te reshjeve te debores