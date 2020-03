Ditet e fundit te muajit nga njera ane dhe oraret kufizuese per te qarkulluar ne krahun tjeter, kane bere qe perpara zyrave te kujdesit ndaj klientit te qendrojne ne rradhe dhjetera qytetare qe presin per te paguar faturat e energjise elektrike. Sapo shohin kamerat nje pjese e tyre largohen duke dhene imazhin sikur respektojne radhen, por qe kujdesi eshte minimal nga ana e tyre.

E njejta situate eshte edhe perpara postes shqiptare dega Shkoder, ku qytetare te shumte qendrojne ne rradhe ngjitur me njeri tjetrin! Vendosja e fashove te orareve ka bere qe edhe punonjesit e administrates te jene ne pune nga ora 8 deri ne oren 13, e njejta gje edhe per levizjen e kalimtareve, duke shtuar keshtu fluksin e qytetareve perpara zyrave pritese. Nje tjeter rrezik per shperndarjen e covid 19.