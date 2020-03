Informacion i ores 14.00 . Ne Qarkun Shkoder. Nga NJVKSh- te, informohemi se ka rene ndjeshem numri qe kane hyre ne piken e H.Hotit, nderkohe qe personeli i epidemiologjise dhe kujdesit shendetesor vazhdojne punen per gjurmimit dhe vlersimin e rasteve te dyshuara, me qellim zbardhjen e te gjitha kontakteve qe nga burimi, per te gjithe pacientet e dyshuar apo qe kane dale pozitiv. Vijon puna per shperndarjen e pensioneve prane shtepive per pensionistet mbi moshen 65 vjec. Te gjitha QSh kane nr e kontakti nepermjet te cilit kontaktohen mjeket e familjes, nderkohe qe sipas planit vijon trajnimi i mjekeve te familjes ne DROShKSh per te gjithe strukturat e NJVKSh te bashkive. Gjate dites sotme jane marre 10 mostra ne SR te cilet kane kontaktuar me pc e Pukes qe doli pozitiv dhe jane derguar ne ISHP, ndersa eshte kthyer pergjigje negative per 12 raste te derguar dije. Nga strukturat e DVP, jane marre masat ne bashkepunim me atrukturat e tjera per zbatimin e akteve normative dhe urdherave perkates, jane kontaktuar 20 persona per vetkarantinim, ka vijuar puna per mbylljen e aktiviteteve ndersa nuk ka patur masa ndeshkuese ndaj komunitetit, gje per te cilen tregon per rritjen ne vazhdimesi te ndergjegjesimit te komunitetit ne kuadrin e zbatimit te urdherave. Nga bashkite ka vijiuar puna per dezinfektimin e institucioneve shteterore dhe ofrimin e ndihmave te familjeve ne nevoje per te cilen jane afishuar edhe nr per publikun per te zgjidhur ne kohe sa me te shpejte problematikat qe kane.